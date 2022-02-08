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Премьер Чехии ответил Земану на критику действий правительства по Украине

Вторник, 8 февраля 2022, 09:58

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешское правительство ясно встало на сторону мирного разрешения конфликта вокруг Украины и отвергает все угрозы России.

Об этом Фиала сказал 7 февраля перед журналистами в Моравском поселке Микульчицы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Фиала комментировал телеинтервью президента Чехии Милоша Земана, который 6 февраля заявил CNN Prima News, что не разделяет опасений по поводу вторжения России в Украину, и сказал, что из-за ситуации на украинско-российской границе нет причин перемещать силы НАТО на восточноевропейские рубежи Альянса. Земан назвал напряженность "словесной войной".

Кулеба перед визитом главы МИД Чехии: Земан не сможет навредить украинско-чешским отношениям

Чехия передала Украине 4000 единиц артиллерийских боеприпасов на сумму около 37 млн крон. Президент Земан заявил, что лучше бы не дарил, а продал эти снаряды.

"Конфликт в Украине необходимо решить по дипломатическому и мирному пути", - подчеркнул премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По мнению главы чешского правительства, не следует отступать из-за угроз России и нельзя допускать такой формы влияния как угрозы и возможное вторжение.

Фиала подчеркнул, что в этом вопросе важны действия чешского правительства, а правительство ясно дало понять, что оно на стороне Украины.

"У господина президента относительно этой помощи другой взгляд, и я с ним об этом говорил. Однако слова и действия чешского правительства именно такие, как это видит чешский гражданин. Правительство ясно встало на сторону мирного решения; мы отвергаем угрозы России и стоим на стороне Украины ", - подчеркнул Петр Фиал.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба комментировал заявления Земана, отметив, что новая попытка чешского президента помешать украинско-чешским отношениям завершится неудачей.

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Чехия Российский кризис

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