Премьер Чехии ответил Земану на критику действий правительства по Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешское правительство ясно встало на сторону мирного разрешения конфликта вокруг Украины и отвергает все угрозы России.

Об этом Фиала сказал 7 февраля перед журналистами в Моравском поселке Микульчицы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Фиала комментировал телеинтервью президента Чехии Милоша Земана, который 6 февраля заявил CNN Prima News, что не разделяет опасений по поводу вторжения России в Украину, и сказал, что из-за ситуации на украинско-российской границе нет причин перемещать силы НАТО на восточноевропейские рубежи Альянса. Земан назвал напряженность "словесной войной".

Чехия передала Украине 4000 единиц артиллерийских боеприпасов на сумму около 37 млн крон. Президент Земан заявил, что лучше бы не дарил, а продал эти снаряды.

"Конфликт в Украине необходимо решить по дипломатическому и мирному пути", - подчеркнул премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По мнению главы чешского правительства, не следует отступать из-за угроз России и нельзя допускать такой формы влияния как угрозы и возможное вторжение.

Фиала подчеркнул, что в этом вопросе важны действия чешского правительства, а правительство ясно дало понять, что оно на стороне Украины.

"У господина президента относительно этой помощи другой взгляд, и я с ним об этом говорил. Однако слова и действия чешского правительства именно такие, как это видит чешский гражданин. Правительство ясно встало на сторону мирного решения; мы отвергаем угрозы России и стоим на стороне Украины ", - подчеркнул Петр Фиал.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба комментировал заявления Земана, отметив, что новая попытка чешского президента помешать украинско-чешским отношениям завершится неудачей.