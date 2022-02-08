Австрия выделит 2,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Австрийское правительство в ближайшие дни должно одобрить решение о предоставлении 2,5 млн евро гуманитарной помощи Украине.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг на пресс-конференции с главами МИД Украины, Чехии и Словакии, сообщает "Европейская правда".

"Австрия стоит рядом за вами. Мы не являемся членом НАТО, мы нейтральная страна, у нас конституционные ограничения, но мы вместе с Европой в вопросах гуманитарной помощи. Австрийское правительство в ближайшие дни примет решение о гуманитарном пакете в 2,5 млн евро для украинского Красного креста и австрийских организаций, которые были активны здесь в прошлом и остаются активными сейчас", - сказал Шалленберг.

Также, по его словам, Австрия готова оказать поддержку Украине в случае дальнейшей агрессии РФ и поддержать европейские санкции.

"Мы готовы поддержать пакет санкций, хотя это будет болезненно для всех. Хотим ли мы идти по этому пути? Конечно нет, но нам придется использовать такие сдерживающие средства" - заявил министр.

В то же время он выразил надежду, что дипломатические усилия принесут свои плоды.

"Мы не дошли до предела дипломатии, и дипломатические каналы тоже работают. Мы не можем ожидать быстрого решения, но у нас есть общая цель: мы не хотим видеть военную конфронтацию, военную агрессию. Мы не прочерчиваем границы танками в XXI веке", - отметил Шалленберг.

Напомним, министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, находящиеся в Украине с общим визитом, посетили прифронтовую зону на востоке и встретились с украинскими военными.

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