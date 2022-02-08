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Глава МИД Австрии: абсурдно делать "Северный поток-2" основой санкций для изменения поведения РФ

Вторник, 8 февраля 2022, 12:19

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг не считает целесообразным делать газопровод "Северный поток-2" основой санкционного режима против РФ, чтобы изменить ее поведение, поскольку проект еще не работает.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", министр сказал на брифинге в Киеве во вторник.

"Я много раз говорил публично: поскольку это еще не работающий проект, немного абсурдно делать его краеугольным камнем санкционного режима, который должен создать изменение поведения в Москве. Другими словами, я не буду управлять автомобилем, у которого еще нет двигателя", - отметил министр.

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В то же время, по его словам, "очень маловероятно или немыслимо", что "Северный поток-2" получит необходимое одобрение немецкого регулятора, "учитывая нынешнюю ситуацию".

Он также отметил, что Австрия готова поддержать европейские санкции в случае дальнейшей агрессии РФ, однако подверг критике публичные дебаты вокруг подготовки таких санкций.

"Мне не нравится, что мы ведем дебаты с фокусом на двух основных словах - "Северный поток" и SWIFT. Наши экономические отношения значительно шире и интенсивнее", - сказал дипломат.

Шалленберг сказал, что австрийское правительство в ближайшие дни должно одобрить решение о предоставлении 2,5 млн евро гуманитарной помощи Украине.

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