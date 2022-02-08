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Шість військових кораблів РФ прямують в Чорне море для навчань

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Вівторок, 8 лютого 2022, 16:14

Шість російських військових кораблів прямують до Чорного моря із Середземного моря для участі у військово-морських навчаннях.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами турецьких джерел, шість кораблів мають пройти через турецькі протоки у Чорне море у вівторок та середу.

У Міноборони РФ заявили, що перехід кораблів є заздалегідь спланованим перекиданням військових ресурсів.

До морської групи входять великі десантні кораблі "Калінінград", "Корольов", "Мінськ", "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" та "Оленегорский горняк".

Юридично член НАТО Туреччина може закрити протоки для транзиту, якщо Росія здійснить військові дії проти України.

"Туреччина уповноважена закривати протоки для всіх іноземних військових кораблів у воєнний час або коли їй загрожує агресія. Також вона уповноважена відмовляти в транзиті торговим судам, що належать країнам, які перебувають у стані війни з Туреччиною", - сказав Йорук Ісик, геополітичний аналітик зі Стамбула.

Нагадаємо, Прем’єр Британії Борис Джонсон попередив, що вторгнення Росії в Україну лише посилить НАТО і заявив про наміри розмітити винищувачі і кораблі у південно-східній Європі.

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