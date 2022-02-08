Шість військових кораблів РФ прямують в Чорне море для навчань

Шість російських військових кораблів прямують до Чорного моря із Середземного моря для участі у військово-морських навчаннях.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами турецьких джерел, шість кораблів мають пройти через турецькі протоки у Чорне море у вівторок та середу.

#Ukraine Crisis: Reinforcements for BlackSeaFleet, #ВМФ Project775 Ropucha class LSTMs (tank carrying), #Бф Baltic Fleet’s 71st Landing Ship Brigade’s Kaliningrad 102, Minsk 127 & Korolev 130 transited Dardanelles toward Marmara en route to Sevastopol. My pix via @reuterspictures pic.twitter.com/jaeCOIwZFB — Yörük Işık (@YorukIsik) February 8, 2022

У Міноборони РФ заявили, що перехід кораблів є заздалегідь спланованим перекиданням військових ресурсів.

До морської групи входять великі десантні кораблі "Калінінград", "Корольов", "Мінськ", "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" та "Оленегорский горняк".

Юридично член НАТО Туреччина може закрити протоки для транзиту, якщо Росія здійснить військові дії проти України.

"Туреччина уповноважена закривати протоки для всіх іноземних військових кораблів у воєнний час або коли їй загрожує агресія. Також вона уповноважена відмовляти в транзиті торговим судам, що належать країнам, які перебувають у стані війни з Туреччиною", - сказав Йорук Ісик, геополітичний аналітик зі Стамбула.

Нагадаємо, Прем’єр Британії Борис Джонсон попередив, що вторгнення Росії в Україну лише посилить НАТО і заявив про наміри розмітити винищувачі і кораблі у південно-східній Європі.

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