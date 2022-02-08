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Шесть военных кораблей РФ направляются в Черное море для учений

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Вторник, 8 февраля 2022, 16:14

Шесть российских военных кораблей направляются в Черное море из Средиземного моря для участия в военно-морских учениях.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам турецких источников, шесть кораблей должны пройти через турецкие проливы в Черное море во вторник и среду.

В Минобороны РФ заявили, что переход корбалей является заранее спланированной переброской военных ресурсов.

В группу судов входи большие десантные корабли "Калининград, "Королев", "Минск", "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк".

Юридически член НАТО Турция может закрыть проливы для транзита, если Россия предпримет военные действия против Украины.

"Турция уполномочена закрывать проливы для всех иностранных военных кораблей в военное время или когда ей угрожает агрессия. Также она уполномочена отказывать в транзите торговым судам, принадлежащим странам, находящимся в состоянии войны с Турцией", — сказал Йорук Исик, геополитический аналитик из Стамбула.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что вторжение России в Украину только усилит НАТО и заявил о намерениях разметить истребители и корабли в юго-восточной Европе.

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