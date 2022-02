Шесть военных кораблей РФ направляются в Черное море для учений

Шесть российских военных кораблей направляются в Черное море из Средиземного моря для участия в военно-морских учениях.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам турецких источников, шесть кораблей должны пройти через турецкие проливы в Черное море во вторник и среду.

#Ukraine Crisis: Reinforcements for BlackSeaFleet, #ВМФ Project775 Ropucha class LSTMs (tank carrying), #Бф Baltic Fleet’s 71st Landing Ship Brigade’s Kaliningrad 102, Minsk 127 & Korolev 130 transited Dardanelles toward Marmara en route to Sevastopol. My pix via @reuterspictures pic.twitter.com/jaeCOIwZFB