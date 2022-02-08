Більшість німців невдоволені роботою Шольца на посаді канцлера - опитування

Понад 60% німців не задоволені роботою лідера соціал-демократів Олафа Шольца на посаді федерального канцлера, яку він обіймає два місяці.

Як повідомляє Spiegel, про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом Civey на замовлення видання, пише "Європейська правда".

Лише близько 20% респондентів задоволені роботою нового канцлера, і понад 60% дотримуються протилежної думки.

Для порівняння, невдовзі після офіційного вступу на посаду позитивні очікування щодо Шольца мали 49% опитаних, і близько третини вже тоді висловлювали невдоволення.

Нагадаємо, Олаф Шольц офіційно став федеральним канцлером Німеччини з 8 лютого, змінивши на цій посаді Ангелу Меркель після 16 років канцлерства.

14 лютого очікується візит Олафа Шольца до України.

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