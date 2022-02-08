Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Більшість німців невдоволені роботою Шольца на посаді канцлера - опитування

Вівторок, 8 лютого 2022, 18:04

Понад 60% німців не задоволені роботою лідера соціал-демократів Олафа Шольца на посаді федерального канцлера, яку він обіймає два місяці.

Як повідомляє Spiegel, про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом Civey на замовлення видання, пише "Європейська правда". 

Лише близько 20% респондентів задоволені роботою нового канцлера, і понад 60% дотримуються протилежної думки. 

Для порівняння, невдовзі після офіційного вступу на посаду позитивні очікування щодо Шольца мали 49% опитаних, і близько третини вже тоді висловлювали невдоволення. 

 

Нагадаємо, Олаф Шольц офіційно став федеральним канцлером Німеччини з 8 лютого, змінивши на цій посаді Ангелу Меркель після 16 років канцлерства.

14 лютого очікується візит Олафа Шольца до України. 

Читайте також: Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина

Статті

Погрози Лукашенка: що стоїть за словами про "ракетні удари" по Україні

Лукашенко погрожує допомогти РФ у атаці на Київ, у тому числі "ракетними ударами". Наскільки варто непокоїтися погрозами білоруського диктатора?
8 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Росія фальсифікує своє членство в ООН та Радбезі? Детально про звинувачення України

Є великі сумніви, що Росія взагалі є членом ООН. Жодних публічних рішень про вступ РФ немає, а секретаріат ООН відмовляється відкрити "таємні" документи з цього приводу.
8 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Кінець проросійського шляху: як прибічники ЄС та НАТО повернули владу в Чорногорії

Проросійський уряд Чорногорії відправили у відставку. Втім, політична криза ще далека до завершення, і це дає "друзям Путіна" шанс на реванш.
7 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда