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Большинство немцев недовольны работой Шольца в должности канцлера - опрос

Вторник, 8 февраля 2022, 18:04

Более 60% немцев недовольны работой лидера социал-демократов Олафа Шольца в должности федерального канцлера, которую он занимает два месяца.

Как сообщает Spiegel, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Civey по заказу издания, пишет "Европейская правда".

Только около 20% респондентов удовлетворены работой нового канцлера, и более 60% придерживаются противоположного мнения.

Для сравнения, вскоре после официального вступления в должность положительные ожидания по поводу Шольца имели 49% опрошенных, и около трети уже тогда выражали недовольство.

 

Напомним, Олаф Шольц официально стал федеральным канцлером Германии с 8 февраля, сменив на этом посту Ангелу Меркель после 16 лет канцлерства.

14 февраля ожидается визит Олафа Шольца в Украину.

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Германия

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