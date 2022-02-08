Блінкен і глава МЗС Туреччини обговорили ситуацію на кордоні України та РФ
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили ситуацію на кордоні України та Росії.
Про це йдеться у заяві Держдепу, пише "Європейська правда".
"Секретар Блінкен та міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили шляхи подальшої координації та єдності НАТО щодо загрози подальшої ескалації Росії та агресії проти України", - йдеться у заяві.
У Держдепі зазначили, що Блінкен підкреслив спільну відданість суверенітету та територіальній цілісності України та відзначив участь президента Туреччини у підтримці дипломатичної резолюції.
Нагадаємо, президент Туреччини перебував з візитом у Києві 3 лютого. Він заявив, що готовий зробити все можливе, "щоб завершилася криза двох сусідніх через море дружніх держав".
Під час візиту Ердогана було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами, а також угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні. Також Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні шляхом відкриття двох генконсульств.
Після візиту Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним у Туреччині.
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