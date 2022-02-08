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Блинкен и глава МИД Турции обсудили ситуацию на границе Украины и РФ

Вторник, 8 февраля 2022, 20:59

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на границе Украины и России.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, пишет "Европейская правда".

"Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили пути дальнейшей координации и единства НАТО по поводу угрозы дальнейшей эскалации России и агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

В Госдепе отметили, что Блинкен подчеркнул общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил участие президента Турции в поддержке дипломатической резолюции.

Напомним, президент Турции находился с визитом в Киеве 3 февраля. Он заявил, что готов сделать все возможное, "чтобы завершился кризис двух соседних через море дружественных государств".

Во время визита Эрдогана было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами, а также соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине. Также Турция усугубит свое дипломатическое присутствие в Украине путем открытия двух генконсульств.

После визита Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Турции.

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Турция США Россия

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