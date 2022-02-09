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В Україну з Франції привезуть оригінал щоденника Пилипа Орлика

Середа, 9 лютого 2022, 09:19

Восени до України прибуде оригінал щоденника українського гетьмана Пилипа Орлика із Франції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ, домовились глави МЗС України Дмитро Кулеба та Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Експозицію у Національному музеї "Гетьманська столиця" в Батурині на Чернігівщині організують до 350-річчя з дня народження гетьмана.

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"Сподіваюся, що восени унікальний щоденник українського гетьмана вперше за майже 300 років після створення прибуде до незалежної та суверенної Української держави. Це буде історична подія для України", - цитує пресслужба слова міністра Дмитра Кулеби.

Міністр відзначив, що рід Орликів зв’язує Україну та Францію міцними історичними зв’язками, оскільки син гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття. 

Наразі щоденник зберігається в архіві міністерства Європи та закордонних справ Франції.

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"Діарій" Пилипа Орлика охоплює кілька років життя гетьмана у вигнанні, описуючи як його особисте життя, так і політичну діяльність. 

Щоденник датується 1720-1733 роками і є важливим історичним джерелом середини XVIII сторіччя.

Нагадаємо, до 30-річчя незалежності України в країну вперше привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, що зберігається у Швеції.

Крім того, в Україну тимчасово привезуть для експонування меч гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, який зберігається у Кракові, до 400-річчя його смерті.

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Франція МЗС

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