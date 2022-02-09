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В Украину из Франции привезут оригинал дневника Пилипа Орлика

Среда, 9 февраля 2022, 09:19

Осенью в Украину прибудет оригинал дневника украинского гетмана Пилипа Орлика из Франции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел, договорились главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Экспозицию в Национальном музее "Гетманская столица" в Батурине Черниговской области организуют к 350-летию со дня рождения гетмана.

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"Надеюсь, что осенью уникальный дневник украинского гетмана впервые за почти 300 лет после создания прибудет в независимое и суверенное Украинское государство. Это будет историческое событие для Украины", - цитирует пресс-служба слова министра Дмитрия Кулебы.

Министр отметил, что род Орликов связывает Украину и Францию ​​крепкими историческими связями, поскольку сын гетмана Григорий Орлик сыграл немаловажную роль во французской дипломатии XVIII века.

Дневник хранится в архиве министерства Европы и иностранных дел Франции.

Кулеба поблагодарил Швецию за согласие впервые привезти оригинал Конституции Пилипа Орлика в Украину

"Диарий" Пилипа Орлика охватывает несколько лет жизни гетмана в изгнании, описывая как его личную жизнь, так и политическую деятельность.

Дневник датируется 1720-1733 годами и является важным историческим источником середины XVIII столетия.

Напомним, к 30-летию независимости Украины в страну впервые привезли оригинал Конституции Орлика, хранящуюся в Швеции.

Кроме того, в Украину временно привезут для экспонирования меч гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, хранящегося в Кракове, к 400-летию его смерти.

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