Кремлівський RT оскаржив у суді заборону на мовлення у Німеччині

Російський державний телеканал RT заявив у середу, що звернувся до німецького суду з проханням скасувати заборону на його мовлення у Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Німецький медіарегулятор MABB та комісія з ліцензування та нагляду за медіаінституціями (ZAK) заявили, що німецькомовний канал RT DE не може вести мовлення в Німеччині за сербською ліцензією.

У заяві, поширеній у соцмережах, RT назвав заборону "незаконною" і заявив, що очікує її скасування.

Минулого четверга Москва заявила, що в якості помсти припиняє діяльність Deutsche Welle в Росії і позбавляє її співробітників акредитації.

Наступного дня Росія заявила, що відповість тим же, якщо Німеччина вирішить припинити суперечку щодо своїх ЗМІ, але також буде готова загострити конфлікт, якщо Берлін вирішить це зробити.

У Європейській комісії заявили про солідарність з Deutsche Welle після заборони діяльності німецького мовника в Росії та засудили дії російської влади.

Суперечка ще більше загострила відносини, які і без того напружені через запуск підводного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, який потребує схвалення німецького регулятора.