Кремлевский RT обжаловал в суде запрет на вещание в Германии

Российский государственный телеканал RT заявил в среду, что обратился в немецкий суд с просьбой отменить запрет на его вещание в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Немецкий медиарегулятор MABB и комиссия по лицензированию и надзору за медиаинституциями (ZAK) заявили, что немецкоязычный канал RT DE не может вещать в Германии по сербской лицензии.

В заявлении, распространенном в соцсетях, RT назвал запрет "незаконным" и заявил, что ожидает его отмены.

В прошлый четверг Москва заявила, что в качестве мести прекращает деятельность Deutsche Welle в России и лишает ее сотрудников аккредитации.

На следующий день Россия заявила, что ответит тем же, если Германия решит прекратить спор по поводу своих СМИ, но также будет готова обострить конфликт, если Берлин решит это сделать.

В Европейской комиссии заявили о солидарности с Deutsche Welle после запрета деятельности немецкого вещателя в России и осудили действия российских властей.

Спор еще больше обострил отношения, которые и без того напряжены из-за запуска подводного газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, нуждающийся в одобрении немецкого регулятора.