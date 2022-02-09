Глава МЗС Іспанії про зброю для України: зараз час дипломатії

Іспанія вважає, що у зв’язку з російською кризою довкола України зараз час зосередитись на дипломатичних зусиллях, а не на "гіпотетичних сценаріях", які не є реальністю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Альбарес, відповідаючи на запитання ЗМІ, чи готовий Мадрид розглянути питання поставок озброєнь Києву.

"Треба розуміти, що політика як Іспанії, так і ЄС в цілому, що було підтверджено на останній раді міністрів закордонних справ країн-членів, полягає у тому, що ця криза має вирішуватися через діалог та за допомогою тих зусиль, які вже докладаються", - зазначив міністр.

Він підтвердив, що у разі загострення ЄС застосує погоджений пакет санкцій проти Росії.

"Але зараз - час дипломатичних зусиль, час переговорів, і треба працювати над цим, а не над якимись гіпотетичними сценаріями, які поки що не відповідають реальності", - сказав Альбарес.

Як повідомлялося, Іспанія наприкінці січня направила військові кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО в Середземному та Чорному морях, оскільки напруга в регіоні зросла через нарощування російських військових на українському кордоні.

Іспанія вирішила зробити внесок у військове розгортання НАТО у Східній Європі після того, як міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні з боку Росії у Вашингтоні.

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