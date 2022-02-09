Глава МИД Испании об оружии для Украины: сейчас время дипломатии

Испания считает, что в связи с российским кризисом вокруг Украины сейчас пора сосредоточиться на дипломатических усилиях, а не на "гипотетических сценариях", которые не являются реальностью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес, отвечая на вопрос СМИ, готов ли Мадрид рассмотреть вопросы поставок вооружений Киеву.

"Нужно понимать, что политика как Испании, так и ЕС в целом, что было подтверждено на последнем совете министров иностранных дел стран-членов, заключается в том, что этот кризис должен решаться через диалог и с помощью уже прилагаемых усилий", – отметил министр.

Он подтвердил, что в случае обострения ЕС применит согласованный пакет санкций против России.

"Но сейчас – время дипломатических усилий, время переговоров, и надо работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, которые пока не соответствуют реальности", – сказал Альбарес.

Как сообщалось, Испания в конце января направила военные корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях, поскольку напряжение в регионе возросло из-за наращивания российских военных на украинской границе.

Испания решила внести вклад в военное развертывание НАТО в Восточной Европе после того, как министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России в Вашингтоне.

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