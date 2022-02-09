Естонія готова приймати у себе потенційних біженців з України

У разі потреби, якщо Росія вторгнеться в Україну, Естонія готова розмістити у себе до 2000 біженців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR, заявила міністр соціального захисту країни Сігне Рійсало

Такі цифри вона озвучила у відповідь на питання, скількох людей Естонія готова прийняти, якщо в Україні раптом розпочнеться масштабна війна.

"Ми не знаємо, як поведуться українці, якщо почнеться війна, і чи є Естонія тим місцем, куди вони хотіли б потрапити в першу чергу. Але, звичайно, ми маємо бути готові, і сьогодні ми досить добре підготовлені. У звичайний час Естонія готова прийняти в рамках міжнародного захисту до 100 осіб, але на випадок надзвичайної ситуації ми маємо можливість забезпечити проживанням до 2000 осіб", - сказала Рійсало.

Вона також сказала, що не вірить у те, що в Естонію можуть приїхати близько 20 000 громадян України.

"20 000 прохачів притулку - це малоймовірно. Але якщо вони будуть, ми, звичайно, шукатимемо для них додаткове житло. І ми активно над цим працюємо", - сказала міністр.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявляв, що вірить у можливість відвернути вторгнення Росії до України, але якщо це все ж станеться - для українців "двері до Польщі будуть відчинені".

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