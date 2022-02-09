Эстония готова принимать у себя потенциальных беженцев из Украины

В случае необходимости, если Россия вторгнется в Украину, Эстония готова разместить у себя до 2000 беженцев.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR, заявила министр социальной защиты страны Сигне Рийсало

Такие цифры она озвучила в ответ на вопрос, сколько людей Эстония готова принять, если в Украине вдруг начнется масштабная война.

"Мы не знаем, как поведут себя украинцы, если начнется война, и является ли Эстония тем местом, куда они хотели бы попасть в первую очередь. Но, конечно, мы должны быть готовы, и сегодня мы достаточно хорошо подготовлены. В обычное время Эстония готова принять в рамках международной защиты до 100 человек, но в случае чрезвычайной ситуации мы имеем возможность обеспечить проживанием до 2000 человек", - сказала Рийсало.

Она также сказала, что не верит в то, что в Эстонию могут приехать около 20 тысяч граждан Украины.

"20 000 просителей убежища – это маловероятно. Но если они будут, мы, конечно, будем искать для них дополнительное жилье. И мы активно над этим работаем", – сказала министр.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что верит в возможность отвлечь вторжение России в Украину, но если это все же произойдет – для украинцев "дверь в Польшу будет открыта".

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