Зеленский назначил спецпредставителя Украины из Приднестровья
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Клименко на должность специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 8 февраля.
"...назначить Клименко Юрия Аркадьевича специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - говорится в указе.
Юрий Клименко с октября 2013 года по апрель 2021 года был постоянным представителем Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Он также работал в посольствах Украины в США и государствах Бенилюкс, был генконсулом в Салониках и Барселоне.
Предыдущий спецпредставитель Украины Виктор Крыжановский трагически погиб 16 октября 2021 на 60-м году жизни. Он упал с лестницы в собственном доме, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
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