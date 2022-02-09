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Зеленский назначил спецпредставителя Украины из Приднестровья

Среда, 9 февраля 2022, 11:59

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Клименко на должность специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 8 февраля.

"...назначить Клименко Юрия Аркадьевича специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - говорится в указе.

Зеленский сменил посла в Польше

Юрий Клименко с октября 2013 года по апрель 2021 года был постоянным представителем Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Он также работал в посольствах Украины в США и государствах Бенилюкс, был генконсулом в Салониках и Барселоне.

Предыдущий спецпредставитель Украины Виктор Крыжановский трагически погиб 16 октября 2021 на 60-м году жизни. Он упал с лестницы в собственном доме, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

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