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Глава ОБСЕ посетит Украину и поедет на Донбасс

Среда, 9 февраля 2022, 12:27

Действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на этой неделе посетит Украину для встреч с чиновниками.

Об этом сообщила пресс-служба организации, пишет "Европейская правда".

Рау встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьер-министром и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.

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Переговоры будут сосредоточены на текущих событиях в Украине, шагах по содействию деэскалации и разрешению кризиса в стране и вокруг нее, а также сотрудничеству между ОБСЕ и Украиной.

Рау также проведет переговоры со специальным представителем действующего председателя в Украине и в Трехсторонней контактной группе, председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

11 февраля он посетит восток Украины для ознакомления с ситуацией с безопасностью и в гуманитарной сфере в пострадавших от конфликта районах.

Как известно, Польша председательствует в ОБСЕ в этом году. В начале года глава МИД Збигнев Рау, действующий глава организации, заявил, что европейский регион находится ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

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ОБСЕ Российский кризис Польша

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