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Уряд оприлюднив вартість військової допомоги Україні від Заходу

Середа, 9 лютого 2022, 15:57

Україна отримала від західних партнерів військову допомогу вже на майже півтора мільярда доларів.

Як пише "Європейська правда", про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 9 лютого, повідомляє пресслужба.

"Наші партнери вже спрямували в Україну військову оборонну допомогу орієнтовно на 1,5 млрд доларів. Ще низка країн розглядають можливість надання військової та фінансової допомоги Україні. Від імені всього уряду ще раз дякую міжнародним партнерам за вагомий внесок у посилення обороноздатності нашої держави", — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, вдень 9 лютого прибув літак з військовою допомогою Британії, яким передали спорядження для загонів територіальної оборони.

Польща цього тижня очікувано надішле Україні першу партію своєї військової допомоги для захисту від потенційної агресії з боку РФ.

Із США прибуло вже вісім літаків з військовою допомогою. Канада відправила до України літак із вантажем нелетального озброєння та інструкторами.

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