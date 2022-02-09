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Правительство обнародовало стоимость военной помощи Украине от Запада

Среда, 9 февраля 2022, 15:57

Украина получила от западных партнеров военную помощь уже на полтора миллиарда долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 9 февраля, сообщает пресс-служба.

"Наши партнеры уже направили в Украину военную оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долларов. Еще ряд стран рассматривают возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине. От имени всего правительства еще раз благодарю международных партнеров за весомый вклад в усиление обороноспособности нашего государства", — отметил Шмыгаль.

Напомним, днем ​​9 февраля прибыл самолет с военной помощью Великобритании, которым передали снаряжение для отрядов территориальной обороны.

Польша на этой неделе ожидает, что Украина пришлет первую партию своей военной помощи для защиты от потенциальной агрессии со стороны РФ.

Из США прибыло уже восемь самолетов с военной помощью. Канада отправила в Украину самолет с грузом нелетального вооружения и инструкторами.

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