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Папа Римський закликав молитися за успіх Нормандського формату

Середа, 9 лютого 2022, 16:44

Папа Римський Франциск закликав молитися про успіх переговорів у Нормандському форматі для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він на загальній аудієнції 9 лютого, пише "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Ватикану".

"Хочу подякувати всім людям і спільнотам, які 26 січня єдналися в молитві за мир в Україні. Не переставаймо випрошувати у Бога миру, аби напруження та загроза війни були подолані шляхом серйозного діалогу, і щоб цьому сприяли також і переговори у Нормандському форматі. Не забуваймо: війна – це безумство", – наголосив Франциск.

Папа Римський подякував вірянам, які почули його заклик і 26 січня, міжнародного дня молитви, згадали про мир в Україні.

Як відомо, 11 лютого у Берліні відбудеться нова зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в Київ заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом, який дозволить врегулювати конфлікт на сході України, спричинений нарощуванням російських військ на кордоні.

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