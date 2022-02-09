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Папа Римский призвал молиться за успех Нормандского формата

Среда, 9 февраля 2022, 16:44

Папа Римский Франциск призвал молиться об успехе переговоров в Нормандском формате для урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом он на всеобщей аудиенции 9 февраля, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

"Хочу поблагодарить всех людей и сообществ, которые 26 января объединились в молитве за мир в Украине. Не переставайте просить у Бога мира, чтобы напряжение и угроза войны были преодолены путем серьезного диалога, и чтобы этому способствовали также и переговоры в Нормандском формате. Не забываем: война – это безумие", – подчеркнул Франциск.

Папа Римский поблагодарил верующих, услышавших его призыв и 26 января, в международный день молитвы, вспомнили о мире в Украине.

Как известно, 11 февраля в Берлине состоится новая встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев заявил, что Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины, вызванный наращиванием российских войск на границе.

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Ватикан Донбасс и ОРДЛО

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