Іспанія збирається легалізувати всіх українців, як знаходяться в країні

Прем’єр Іспанії оголосив про намір легалізувати всіх українців, які знаходяться в країні без документів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр Іспанії Педро Санчес.

"В Іспанії проживає близько 100 тисяч українців. Ми збираємося вжити комплекс заходів, щоб вони могли легально жити і працювати, а також гарантувати їм доступ до освіти, охорони здоров’я та соціальної політики, як і для будь-якого громадянина нашої країни" - написав він у Twitter.

En España viven unos 100.000 ucranianos/as. Vamos a poner en marcha un conjunto de medidas para que puedan vivir y trabajar legalmente y para garantizar que accedan a la educación, la sanidad y a las políticas sociales como cualquier ciudadano/a de nuestro país. #PedroSánchezTD pic.twitter.com/7ssyM71XgB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2022

Як повідомлялося, в уряді Британії допустили розширення своїх переглянутих правил в’їзду для громадян України, яких хочуть забрати до себе родичі у Британії у зв'язку з війною.