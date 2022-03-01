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Іспанія збирається легалізувати всіх українців, як знаходяться в країні

Вівторок, 1 березня 2022, 08:31

Прем’єр Іспанії оголосив про намір легалізувати всіх українців, які знаходяться в країні без документів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр Іспанії Педро Санчес.

"В Іспанії проживає близько 100 тисяч українців. Ми збираємося вжити комплекс заходів, щоб вони могли легально жити і працювати, а також гарантувати їм доступ до освіти, охорони здоров’я та соціальної політики, як і для будь-якого громадянина нашої країни" - написав він у Twitter.

Як повідомлялося,  в уряді Британії допустили розширення своїх переглянутих правил в’їзду для громадян України, яких хочуть забрати до себе родичі у Британії у зв'язку з війною.

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Війна з РФ Іспанія

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