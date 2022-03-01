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Испания собирается легализовать всех украинцев, находящихся в стране

Вторник, 1 марта 2022, 08:31

Премьер Испании объявил о намерении легализовать всех находящихся в стране без документов украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер Испании Педро Санчес.

"В Испании проживает около 100 тысяч украинцев. Мы собираемся принять комплекс мер, чтобы они могли легально жить и работать, а также гарантировать им доступ к образованию, здравоохранению и социальной политике, как и для любого гражданина нашей страны", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, в правительстве Британии допустили расширение своих пересмотренных правил въезда для граждан Украины, которых хотят забрать родственники в Британии в связи с войной.

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Война с РФ Испания

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