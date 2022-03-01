Испания собирается легализовать всех украинцев, находящихся в стране

Премьер Испании объявил о намерении легализовать всех находящихся в стране без документов украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер Испании Педро Санчес.

"В Испании проживает около 100 тысяч украинцев. Мы собираемся принять комплекс мер, чтобы они могли легально жить и работать, а также гарантировать им доступ к образованию, здравоохранению и социальной политике, как и для любого гражданина нашей страны", - написал он в Twitter.

En España viven unos 100.000 ucranianos/as. Vamos a poner en marcha un conjunto de medidas para que puedan vivir y trabajar legalmente y para garantizar que accedan a la educación, la sanidad y a las políticas sociales como cualquier ciudadano/a de nuestro país. #PedroSánchezTD pic.twitter.com/7ssyM71XgB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2022

Как сообщалось, в правительстве Британии допустили расширение своих пересмотренных правил въезда для граждан Украины, которых хотят забрать родственники в Британии в связи с войной.