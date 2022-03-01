Австрия оказывает Украине гуманитарную помощь на 15 миллионов евро

Австрия в связи с войной предоставит Украине гуманитарную помощь в размере 15 млн. евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство иностранных дел Австрии.

МИД отмечает, что по оценкам ООН до 18 млн украинцев ощутят на себе последствия боевых действий и около 7,5 млн станут внутренне перемещенными лицами; до 1,2 млн могут попытаться уехать за границу.

"По этой причине федеральное правительство Австрии подготовило второй расширенный пакет помощи. Австрия предоставляет для местных гуманитарных организаций 15 млн евро из фонда чрезвычайных ситуаций за рубежом; средства передаются Международному комитету Красного Креста, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ и австрийским неправительственным организациям", – сообщает МИД.

Напомним, Франция в понедельник отправила 33 тонны гуманитарной помощи для Украины, груз был доставлен в Польшу.

Шотландия анонсировала первый пакет гуманитарной помощи для Украины в связи с агрессией РФ общей стоимостью 4 млн фунтов стерлингов (5 млн долларов).

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