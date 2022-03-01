Європарламент заборонить вхід представникам Кремля

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що вхід для представників Кремля, який розв'язав агресію проти України, буде заборонено.

Про це вона сказала під час виступу на позачерговому засіданні Європарламенту, її цитує агентство УНІАН.

"Європейський парламент має тривалу й горду історію того, що він був скалкою в боці автократів, і в цьому дусі я домагатимуся заборони будь-якому представникові Кремля заходити до приміщень Європарламенту. Агресорам і розпалювачам війни не місце в будинку демократії", - заявила вона.

Європейський парламент визнає європейську перспективу України та працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство, заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола на позачерговій пленарній сесії, присвяченій війні РФ проти України.

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС.

1 березня Зеленський закликав Європейський союз надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.