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ЕСПЧ приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине

Вторник, 1 марта 2022, 15:57

Европейский суд по правам человека принял решение, в котором приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.

Текст решения есть в распоряжении "Европейской правды".

"Суд принимает во внимание текущие военные действия, которые начались 24 февраля 2022 года в разных частях Украины, и считает, что они создают реальную и постоянную угрозу серьезным нарушениям конвенционных прав гражданского населения, в частности, в соответствии со статьями 2, 3 и 8 Конвенции", - говорится в решении.

"В целях предотвращения таких нарушений и в соответствии со статьей 39 Регламента суд выносит, в интересах сторон и надлежащего ведения рассмотрения приказать правительству России воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты, в том числе жилые помещения, автомобили экстренных служб и другие особо охраняемые гражданские объекты, такие как школы и больницы, а также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, личного состава и аварийно-спасательных служб в пределах атакованной или осажденной российскими войсками территории", - заявили в ЕСПЧ.

Украина 28 февраля обратилась в ЕСПЧ с заявлением о введении предыдущих мер в соответствии с Правилом 39.

Указанное правило позволяет Суду издать приказ в адрес любого государства-участника Европейской конвенции по правам человека на время рассмотрения по существу жалобы о нарушении настоящей конвенции. Приказ Суда является обязательным для исполнения.

Напомним, агрессоры неоднократно обстреливали Харьков "Градами". Также нанесен ущерб другой гражданской инфраструктуре.

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Война с РФ ЕСПЧ

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