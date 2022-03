Зеленський поговорив з Шольцом, просив закрити небо над Україною

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Розповів про обстріл Росією житлових кварталів українських міст у той час, як тривали перемовини про перемир’я. Наголосив на необхідності закрити небо над Україною. Роботу над прийняттям України до ЄС потрібно прискорити", - повідомив він.

Had a phone conversation with Chancellor @OlafScholz. Spoke about Russia's shelling of residential neighborhoods in Ukrainian cities during peace talks. Emphasized the need to close the sky over 🇺🇦. The work on Ukraine's accession to the #EU needs to be accelerated.