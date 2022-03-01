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Зеленський поговорив з Шольцом, просив закрити небо над Україною

Вівторок, 1 березня 2022, 16:07

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Розповів про обстріл Росією житлових кварталів українських міст у той час, як тривали перемовини про перемир’я. Наголосив на необхідності закрити небо над Україною. Роботу над прийняттям України до ЄС потрібно прискорити", - повідомив він. 

Нагадаємо, також 29 лютого Зеленський дистанційно виступив з промовою у Європарламенті, закликавши ЄС надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.

Тим часом Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

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