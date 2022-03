Зеленский поговорил с Шольцом, просил закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Рассказал об обстреле Россией жилых кварталов украинских городов в то время, как продолжались переговоры о перемирии. Подчеркнул необходимость закрыть небо над Украиной. Работу над принятием Украины в ЕС нужно ускорить", - сообщил он.

Had a phone conversation with Chancellor @OlafScholz. Spoke about Russia's shelling of residential neighborhoods in Ukrainian cities during peace talks. Emphasized the need to close the sky over 🇺🇦. The work on Ukraine's accession to the #EU needs to be accelerated.