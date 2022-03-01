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Зеленский поговорил с Шольцом, просил закрыть небо над Украиной

Вторник, 1 марта 2022, 16:07

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Рассказал об обстреле Россией жилых кварталов украинских городов в то время, как продолжались переговоры о перемирии. Подчеркнул необходимость закрыть небо над Украиной. Работу над принятием Украины в ЕС нужно ускорить", - сообщил он.

Напомним, также 29 февраля Зеленский дистанционно выступил с речью в Европарламенте, призвав ЕС предоставить Украине всю необходимую поддержку и перспективу членства.

Тем временем Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.

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