Глава МЗС Британії: Росія стає “глобальним ізгоєм”
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у вівторок на форумі ООН з прав людини заявила, що Росія стає "глобальним ізгоєм" і закликала країни до подальшої ізоляції у відповідь на вторгнення Москви в Україну минулого тижня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Звинувачуючи президента Росії Володимира Путіна в порушеннях прав "промислового масштабу", вона заявила Раді ООН з прав людини в Женеві, що Британія та її союзники "працюють, щоб притиснути режим Путіна все сильніше й сильніше".
"Я закликаю нації засудити жахливі дії Росії та ізолювати її на міжнародній арені", – сказала Трасс.
Великобританія, як і Росія, є членом форуму ООН з правом голосу. Незважаючи на те, що рішення органу не мають юридичної сили, він може надсилати повідомлення, які мають політичну вагу та санкціонувати розслідування порушень, як-от щодо військових злочинів в Україні.
"Разом ми маємо моральний обов’язок протистояти агресії, особливо коли вона йде від членів цієї самої ради", – сказала Трасс.
Звертаючись до російського делегата, вона продовжила: "Їй (Росії) має бути соромно сидіти в цій палаті".
Британські дипломати також взяли участь у бойкоті виступів російського міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова на двох форумах ООН у Женеві у вівторок.
Нагадаємо, Британія вважає можливим виключення Росії з Ради Безпеки ООН.