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Глава МЗС Британії: Росія стає “глобальним ізгоєм”

Вівторок, 1 березня 2022, 16:49

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у вівторок на форумі ООН з прав людини заявила, що Росія стає "глобальним ізгоєм" і закликала країни до подальшої ізоляції у відповідь на вторгнення Москви в Україну минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Звинувачуючи президента Росії Володимира Путіна в порушеннях прав "промислового масштабу", вона заявила Раді ООН з прав людини в Женеві, що Британія та її союзники "працюють, щоб притиснути режим Путіна все сильніше й сильніше".

"Я закликаю нації засудити жахливі дії Росії та ізолювати її на міжнародній арені", – сказала Трасс.

Великобританія, як і Росія, є членом форуму ООН з правом голосу. Незважаючи на те, що рішення органу не мають юридичної сили, він може надсилати повідомлення, які мають політичну вагу та санкціонувати розслідування порушень, як-от щодо військових злочинів в Україні. 

"Разом ми маємо моральний обов’язок протистояти агресії, особливо коли вона йде від членів цієї самої ради", – сказала Трасс.

Звертаючись до російського делегата, вона продовжила: "Їй (Росії) має бути соромно сидіти в цій палаті".

Британські дипломати також взяли участь у бойкоті виступів російського міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова на двох форумах ООН у Женеві у вівторок.

Нагадаємо, Британія вважає можливим виключення Росії з Ради Безпеки ООН.

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