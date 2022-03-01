Глава МИД Британии: Россия становится "глобальным изгоем"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во вторник на форуме ООН по правам человека заявила, что Россия становится "глобальным изгоем" и призвала страны к дальнейшей изоляции в ответ на вторжение Москвы в Украину на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Обвиняя президента России Владимира Путина в нарушениях прав в "промышленном масштабе", она заявила Совету ООН по правам человека в Женеве, что Британия и ее союзники "работают, чтобы прижать режим Путина все сильнее и сильнее".

"Я призываю нацию осудить ужасные действия России и изолировать ее на международной арене", – сказала Трасс.

Великобритания, как и Россия, является членом форума ООН по праву голоса. Несмотря на то, что решения органа не имеют юридической силы, он может присылать сообщения, имеющие политический вес и санкционировать расследование нарушений, таких как военные преступления в Украине.

"Вместе мы имеем моральную обязанность противостоять агрессии, особенно когда она идет от членов этого же совета", – сказала Трасс.

Обращаясь к российскому делегату, она продолжила: "Ей (России) должно стыдно сидеть в этой палате".

Британские дипломаты также приняли участие в бойкоте выступлений российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на двух форумах ООН в Женеве во вторник.

Напомним, Британия считает возможным исключение России из Совета Безопасности ООН.