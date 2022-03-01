Британія не буде воювати з російськими військами в Україні - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон ясно дав зрозуміти, що британські війська не будуть розміщені в Україні і залишаться "твердо в межах кордонів членів НАТО".

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи на пресконференції, він сказав, що це "цілком правильний вчинок".

Джонсон зазначив, що будь-які заходи, вжиті останнім часом, є "не більш ніж оборонними заходами".

"Міжнародне співтовариство має зміцнити нашу загальну стійкість та переконатися, що Владімір Путін та Росія ізольовані. НАТО завжди виступав за мир і стабільність", - сказав Джонсон

На запитання журналіста, за яких обставин НАТО може взяти безпосередню участь, Джонсон відповів, що у Великій Британії існують закони про міжнародні конфлікти та про те, як їх вирішувати.

"НАТО – це оборонний союз: для будь-якого члена НАТО втрутитися у конфлікт із Росією – це величезний крок, який жодна країна-член не розглядає. Це не входить до порядку денного", - сказав він.

Він також пояснив, що Британія не підтримує британських добровольців, які вирушають воювати в Україну, що суперечить більш раннім коментарям міністра закордонних справ Ліз Трасс.

Нагадаємо, 27 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про формування нового підрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноземців, готових разом з українцями дати відсіч російським військам.