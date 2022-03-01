Британия не будет воевать с российскими войсками в Украине - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ясно дал понять, что британские войска не будут размещены в Украине и останутся "твердо в пределах границ членов НАТО".
Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".
Выступая на пресс-конференции, он сказал, что это "совершенно правильный поступок".
Джонсон отметил, что любые меры, принятые в последнее время, являются "не более чем оборонными мерами".
"Международное сообщество должно укрепить нашу общую стойкость и убедиться, что Владимир Путин и Россия изолированы. НАТО всегда выступал за мир и стабильность", - сказал Джонсон
На вопрос журналиста, при каких обстоятельствах НАТО может принять непосредственное участие, Джонсон ответил, что в Великобритании существуют законы о международных конфликтах и о том, как их следует разрешать.
"НАТО — это оборонительный союз: для любого члена НАТО вмешаться в конфликт с Россией — это огромный шаг, который ни одна страна-член не рассматривает. Это не входит в повестку дня", - сказал он.
Он также пояснил, что Великобритания не поддерживает британских добровольцев, отправляющихся воевать в Украину, что противоречит более ранним комментариям министра иностранных дел Лиз Трасс.