Британия не будет воевать с российскими войсками в Украине - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ясно дал понять, что британские войска не будут размещены в Украине и останутся "твердо в пределах границ членов НАТО".

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Выступая на пресс-конференции, он сказал, что это "совершенно правильный поступок".

Джонсон отметил, что любые меры, принятые в последнее время, являются "не более чем оборонными мерами".

"Международное сообщество должно укрепить нашу общую стойкость и убедиться, что Владимир Путин и Россия изолированы. НАТО всегда выступал за мир и стабильность", - сказал Джонсон

На вопрос журналиста, при каких обстоятельствах НАТО может принять непосредственное участие, Джонсон ответил, что в Великобритании существуют законы о международных конфликтах и ​​о том, как их следует разрешать.

"НАТО — это оборонительный союз: для любого члена НАТО вмешаться в конфликт с Россией — это огромный шаг, который ни одна страна-член не рассматривает. Это не входит в повестку дня", - сказал он.

Он также пояснил, что Великобритания не поддерживает британских добровольцев, отправляющихся воевать в Украину, что противоречит более ранним комментариям министра иностранных дел Лиз Трасс.