Парламент Італії дозволив відправити зброю в Україну

Парламент Італії затвердив прохання уряду щодо відправки зброї в Україну, щоб допомогти їй захистити себе від російського вторгнення.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Маріо Драгі під час виступу перед депутатами сказав, що Європі життєво важливо не допустити перемоги російської агресії.

Сенат переважною більшістю голосів підтримав пропозицію: 244 голоси за та 13 проти — рідкісна підтримка в Італії експорту зброї до зони активних бойових дій.

Дипломатичне джерело повідомило, що серед зброї, яку буде відправлено, зенітні ракети Stinger та великокаліберні кулемети.

Драгі сказав, що країнам ЄС тепер потрібно більше витрачати на оборону, індивідуально чи спільно, заявивши законодавцям, що напад Росії став поворотним моментом у європейській історії.

"Героїчний опір українського народу, його президента Зеленського, ставить нас перед новою реальністю і змушує робити вибір, який був немислимий ще кілька місяців тому", - сказав він.

Драгі також заявив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії, зокрема щодо її олігархів та Центрального банку.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.