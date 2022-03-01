Парламент Италии разрешил отправить оружие в Украину

Парламент Италии утвердил просьбу правительства по отправке оружия в Украину, чтобы помочь ей защитить себя от российского вторжения.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Марио Драги во время выступления перед депутатами сказал, что Европе жизненно важно не допустить победы российской агрессии.

Сенат подавляющим большинством голосов поддержал предложение: 244 голоса за и 13 против — редкая поддержка в Италии экспорта оружия в зону активных боевых действий.

Дипломатический источник сообщил, что среди оружия, которое будет отправлено, зенитные ракеты Stinger и крупнокалиберные пулеметы.

Драги сказал, что странам ЕС теперь нужно больше тратить на оборону, индивидуально или сообща, заявив законодателям, что нападение России стало поворотным моментом в европейской истории.

"Героическое сопротивление украинского народа, его президента Зеленского, ставит нас перед новой реальностью и заставляет делать выбор, который был немыслим еще несколько месяцев назад", — сказал он.

Драги заявил, что готов ввести дополнительные санкции против России, в том числе в отношении ее олигархов и Центрального банка.