Міжнародний суд ООН призначив дату першого розгляду справи проти РФ про геноцид

Міжнародний суд ООН заявив, що 7 і 8 березня проведе слухання за позовом України проти Росії щодо порушення РФ Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Про це повідомила пресслужба суду у вівторок, пише "Європейська правда"

"Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Росії) у понеділок 7 та у вівторок 8 березня 2022 року у Палаці миру в Гаазі", - йдеться у повідомлення.

Слухання будуть присвячені поданому Україною запиту про введення тимчасових заходів.

У зв’язку з пандемією COVID-19 слухання пройдуть у гібридному форматі. Представники сторін у справі будуть брати участь особисто або через відеозв’язок.

26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в якому, по суті, просить МС ООН наказати Росії зупинити ведення війни в Україні.

Україна у своєму позові не стверджує, що Кремль у лютому 2022 року вчинив геноцид української нації. Утім, Київ згадує про його потенційне планування.

Деталі справи у статті: ​​В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.