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Международный суд ООН назначил дату первого рассмотрения дела против РФ о геноциде

Вторник, 1 марта 2022, 21:19

Международный суд ООН заявил, что 7 и 8 марта проведет слушание по иску Украины против России относительно нарушения Российской Федерацией Конвенции о предотвращении преступления геноцида.

Об этом сообщила пресс-служба суда во вторник, пишет "Европейская правда"

"Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против России) в понедельник 7 и во вторник 8 марта 2022 года во Дворце мира в Гааге" , – говорится в сообщении.

Слушания будут посвящены поданному Украиной запросу о введении временных мер.

В связи с пандемией COVID-19, слушания пройдут в гибридном формате. Представители сторон по делу будут участвовать лично или через видеосвязь.

26 февраля 2022 года Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Также Украина сразу подала ходатайство о мерах предосторожности, в котором, по сути, просит Суд ООН приказать России остановить ведение войны в Украине.

Украина в своем иске не утверждает, что Кремль в феврале 2022 года совершил геноцид украинской нации. Впрочем, Киев упоминает о его потенциальном планировании.

Детали дела в статье: В ​​Гаагу по геноцид: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.

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Война с РФ Международные суды ООН

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