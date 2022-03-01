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Мер Вільнюса написав перед посольством РФ - "Путін, на тебе чекає Гаага"

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Вівторок, 1 березня 2022, 22:32

Мер Вільнюса Ремігіс Шимасюс зробив напис "Путін, на тебе чекає Гаага" на дорозі навпроти російського посольства в Литві.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Наше місто завжди підтримує мистецтво, особливо мистецтво, яке несе в собі послання світу", - сказав 48-річний Шимасюс, наносячи фарбу на гігантські літери 20-метрового слогану.

 
фото - Reuters

"Послання миру в тому, що військові злочинці повинні опинитися в Гаазі, в кримінальному суді", - додав він.

Литва заявила у понеділок, що звернеться до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з проханням розслідувати військові злочини та злочини проти людяності в Україні, які були скоєні Росією та її союзником Білоруссю.

В іншому місці у Вільнюсі графіті російською мовою з написом "Російський корабель іди на х*й" з'явилося на даху будинку, що належить Москві.

Нагадаємо, Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі та вимагає призначити слухання вже наступного тижня.

Прокурор розташованого у Гаазі Міжнародного кримінального суду Карім Хан раніше висловив занепокоєність через російське вторгнення до України та задекларував, що суд може взятися за цю справу.

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Війна з РФ Литва

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