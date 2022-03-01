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Мэр Вильнюса написал перед посольством РФ - "Путин, тебя ждет Гаага"

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Вторник, 1 марта 2022, 22:32

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимасюс сделал надпись "Путин, тебя ждет Гаага" на дороге напротив российского посольства в Литве.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Наш город всегда поддерживает искусство, особенно искусство, которое несет в себе послание мира", — сказал 48-летний Шимасюс, нанося краску на гигантские буквы 20-метрового слогана.

фото - Reuters
фото - Reuters

"Послание мира в том, что военные преступники должны оказаться в Гааге, в уголовном суде", — добавил он.

Литва заявила в понедельник, что обратится в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой расследовать военные преступления и преступления против человечности в Украине, которые были совершены Россией и ее союзником Беларусью.

В другом месте в Вильнюсе граффити на русском языке с надписью "Русский корабль иди на хуй" появилось на крыше здания, принадлежащего Москве.

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге и требует назначить слушания уже на следующей неделе.

Прокурор расположенного в Гааге Международного уголовного суда Карим Хан ранее выразил обеспокоенность по поводу российского вторжения в Украину и задекларировал, что суд может взяться за это дело.

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Война с РФ Литва

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