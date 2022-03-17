Словаччина готова надати Україні єдину систему С-300, якщо отримає заміну - Міноборони

Братислава готова передати Україні радянську систему ППО С-300 за умови, що отримає заміну.

Про це заявив у четвер міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції з главою Пентагону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Словаччина є однією з трьох країн-членів НАТО, які досі використовують оборонну систему С-300. У разі допомоги Україні вона просить гарантії того, що отримає негайну заміну.

"Ми готові подарувати українцям протиракетну систему С-300. Але тільки в тому випадку, якщо у нас буде заміна. Однак тут може бути пробіл", - сказав він, додавши, що Словаччині насамперед потрібно захистити власний повітряний простір, а лише потім можна розглядати цю можливість.

Наразі у Словаччини є всього одна система С-300.

Раніше ЗМІ повідомляли про попередню згоду Словаччини надати Україні систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.

Якщо країна надасть свою С-300, то, можливо, отримає зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва, щоб заповнити потенціал, від якого вона відмовляється.

Німеччина та Нідерланди вже публічно заявили, що спрямовують до Словаччини системи Patriot. Але інтеграція нової комплексної системи ППО в існуючу військову архітектуру країни, а також навчання її сил використанню може зайняти час, попередило одне з джерел, знайомих із цим питанням.

Нагадаємо, президент Джо Байден заявив, що США допоможуть Україні отримати системи протиповітряної оборони великої дальності, не конкретизувавши, які саме.