Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Словаччина готова надати Україні єдину систему С-300, якщо отримає заміну - Міноборони

Четвер, 17 березня 2022, 17:44

Братислава готова передати Україні радянську систему ППО С-300 за умови, що отримає заміну.

Про це заявив у четвер міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції з главою Пентагону,  повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Словаччина є однією з трьох країн-членів НАТО, які досі використовують оборонну систему С-300. У разі допомоги Україні вона просить гарантії того, що отримає негайну заміну.

"Ми готові подарувати українцям протиракетну систему С-300. Але тільки в тому випадку, якщо у нас буде заміна. Однак тут може бути пробіл", - сказав він, додавши, що Словаччині насамперед потрібно захистити власний повітряний простір, а лише потім можна розглядати цю можливість.

Наразі у Словаччини є всього одна система С-300.

Раніше ЗМІ повідомляли про попередню згоду Словаччини надати Україні систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.

Якщо країна надасть свою С-300, то, можливо, отримає зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва, щоб заповнити потенціал, від якого вона відмовляється.

Німеччина та Нідерланди вже публічно заявили, що спрямовують до Словаччини системи Patriot. Але інтеграція нової комплексної системи ППО в існуючу військову архітектуру країни, а також навчання її сил використанню може зайняти час, попередило одне з джерел, знайомих із цим питанням.

Нагадаємо, президент Джо Байден заявив, що США допоможуть Україні отримати системи протиповітряної оборони великої дальності, не конкретизувавши, які саме.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Словаччина Росія

Статті

Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду"

Рішення є, а що далі? Як забезпечити, щоб воно було виконане або принаймні вплинуло на дії Росії? Не будемо заплющувати очі на реальність.
17 березня 2022 — Михайло Солдатенко, Дмитро Солдатенко, для Європейської правди

"Канцлере Шольц, зруйнуйте цю стіну!" Емоційне звернення Зеленського до Бундестагу

"Нам складно вистояти без допомоги світу, без вашої допомоги. Складно захищати Україну, Європу. Без того, що ви здатні зробити зараз".
17 березня 2022

Голова "Укренерго": Наш вступ до енергосистеми ЄС – це стратегічний програш Росії

Володимир Кудрицький: "Можливість отримання електроенергії з Європи гарантує безперервне енергопостачання протягом наступних тижнів і місяців".
17 березня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда