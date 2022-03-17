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Словакия готова предоставить Украине единую систему С-300, если получит замену - Минобороны

Четверг, 17 марта 2022, 17:44

Братислава готова передать Украине советскую систему ПВО С-300 при условии, что получит замену.

Об этом заявил в четверг министр обороны Словакии Ярослав Надь на совместной пресс-конференции с главой Пентагона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Словакия является одной из трех стран-членов НАТО, которые используют оборонную систему С-300. В случае помощи Украине она просит гарантии, что получит немедленную замену.

"Мы готовы подарить украинцам противоракетную систему С-300. Но только в том случае, если у нас будет замена. Однако здесь может быть пробел", - сказал он, добавив, что Словакии прежде всего нужно защитить собственное воздушное пространство, а только потом можно рассматривать эту возможность.

Пока у Словакии есть всего одна система С-300.

Ранее СМИ сообщали о предварительном согласии Словакии предоставить Украине систему противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов.

Если страна предоставит свою С-300, то возможно получит зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства, чтобы заполнить потенциал, от которого она отказывается.

Германия и Нидерланды уже публично заявили, что направляют в Словакию системы Patriot. Но интеграция новой комплексной системы ПВО в существующую военную архитектуру страны, а также обучение ее сил использованию может занять время, предупредил один из источников, знакомых с этим вопросом.

Напомним, президент Джо Байден заявил, что США помогут Украине получить системы противовоздушной обороны большой дальности, не конкретизировав, какие именно.

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