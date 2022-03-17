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Війна в Україні стала електрошоком для НАТО - Макрон

Четвер, 17 березня 2022, 21:55

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер підтримав свою суперечливу заяву, зроблену 2019 року, про те, що НАТО переживає "смерть мозку", але сказав, що війна в Україні стала для військового альянсу "електрошоком".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Викладаючи свою передвиборчу платформу напередодні президентських виборів у Франції наступного місяця, Макрон заявив на пресконференції, що бере на себе повну відповідальність за те, що він сказав у 2019 році. Але Макрон додав, що "Росія щойно здійснила електрошок… пробудження" своїм вторгненням в Україну. 

Війна в Україні відобразилася на президентській кампанії Макрона 

"Війна, розпочата президентом Путіним, вносить ясність, і створює біля наших кордонів і на нашій європейській землі незвичайну загрозу, що дає стратегічне роз'яснення НАТО", - сказав Макрон. 

"Проте я продовжую думати, що нам потрібно перебудувати новий європейський порядок безпеки, що сьогоднішня війна в Україні робить це ще більш необхідним", - додав Макрон.

У 2019 році Макрон спричинив переполох, заявивши, що Європі необхідно "прокинутися" та активізувати свою діяльність у галузі оборони та безпеки через те, що він тоді назвав крахом стратегічної співпраці США та ЄС у рамках НАТО.

"Те, що ми зараз переживаємо, - це смерть мозку НАТО", - сказав Макрон в інтерв'ю журналу Economist, додавши, що Європа стоїть "на краю прірви" і їй потрібно почати думати про себе зі стратегічної точки зору як про геополітичну силу.

ЗМІ змусили Макрона виправдовуватися за військові поставки до РФ у попередні роки

У четвер на запитання Politico, чи він перегляне свої коментарі 2019 року, Макрон сказав, що прагнув розпочати "стратегічне уточнення" ролі НАТО, додавши, що робота в цьому напрямку вже виконана у Франції та ЄС.

Він сказав, що лідери ЄС завершать роботу над "стратегічним компасом" ЄС, який Франція відстоює для зміцнення військового потенціалу блоку, на засіданні Європейської ради наступного тижня в Брюсселі. 

Він також наголосив, що саміт НАТО у червні "змінить рамки Альянсу".

У четвер Макрон під час передвиборчого заходу у Парижі заявив, що країні потрібно бути готовою до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на європейський континент.

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Війна з РФ Альянс Франція Макрон

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