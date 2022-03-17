Война в Украине стала электрошоком для НАТО - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг поддержал свое противоречивое заявление, сделанное в 2019 году, о том, что НАТО переживает "смерть мозга", но сказал, что война в Украине стала для военного альянса "электрошоком".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Представляя свою предвыборную платформу накануне президентских выборов во Франции в следующем месяце, Макрон заявил на пресс-конференции, что берет на себя полную ответственность за то, что он сказал в 2019 году. Но Макрон добавил, что "Россия только что осуществила электрошок… пробуждение" своим вторжением в Украину.

"Война, начатая президентом Путиным, вносит ясность и создает у наших границ и на нашей европейской земле необычную угрозу, которая дает стратегическое разъяснение НАТО", - сказал Макрон.

"Но я продолжаю думать, что нам нужно перестроить новый европейский порядок безопасности, что сегодняшняя война в Украине делает это еще более необходимым", - добавил Макрон.

В 2019 году Макрон вызвал переполох, заявив, что Европе необходимо "проснуться" и активизировать свою деятельность в области обороны и безопасности из-за того, что он тогда назвал крахом стратегического сотрудничества США и ЕС в рамках НАТО.

"То, что мы сейчас переживаем - это смерть мозга НАТО", - сказал Макрон в интервью журналу Economist, добавив, что Европа стоит "на краю пропасти" и ей нужно начать думать о себе со стратегической точки зрения как о геополитической силе .

В четверг на вопрос Politico, пересмотрит ли он свои комментарии 2019 года, Макрон сказал, что стремился начать "стратегическое уточнение" роли НАТО, добавив, что работа в этом направлении уже выполнена во Франции и ЕС.

Он сказал, что лидеры ЕС завершат работу над "стратегическим компасом" ЕС, который Франция отстаивает для укрепления военного потенциала блока на заседании Европейского совета на следующей неделе в Брюсселе.

Он также подчеркнул, что саммит НАТО в июне "изменит рамки Альянса".

В четверг Макрон во время предвыборного мероприятия в Париже заявил, что стране нужно быть готовой к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на европейский континент.