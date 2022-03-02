Sberbank припиняє діяльність на євроринку після шаленого відтоку депозитів

Банківський регулятор Австрії наказав припинити діяльність зареєстрованої у Австрії дочки російського Сбербанку, компанії Sberbank Europe AG.

Про це регулятор повідомив у понеділок ввечері.

Рішення ухвалене на фоні масової втечі клієнтів у різних країнах та зняття ними депозитів з рахунків після початку російського вторгнення, через що індикатори фінансового стану банку знизили до рівня "падає або дуже імовірно впаде".

Європейська гілка російського державного банку ще у понеділок вийшла із заявою, що "стикнулася зі значним відтоком депозитів протягом короткого періоду.

Reuters зазначає, що іще в понеділок регулятор запровадив мораторій на рух банківських активів. А пізно ввечері у вівторок, майже опівночі за київським часом, це рішення змінили на наказ про закриття банку.

Цікаво, що російський банк впав попри те, що на нього не поширили рішення про відключення від системи SWIFT. Раніше ЄС визначив сім банків РФ, які відключить від SWIFT.

Детально про санкційний тиск на Росію – у статті Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції