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Sberbank прекращает деятельность на еврорынке после резкого оттока депозитов

Среда, 2 марта 2022, 09:19

Банковский регулятор Австрии приказал прекратить деятельность зарегистрированной в Австрии дочки российского Сбербанка - компании Sberbank Europe AG.

Об этом регулятор сообщил в понедельник вечером.

Решение принято на фоне массового бегства клиентов в разных странах и снятия ими депозитов со счетов после начала российского вторжения, из-за чего индикаторы финансового состояния банка снизили до уровня "падает или очень вероятно упадет".

Европейская ветвь российского государственного банка еще в понедельник вышла с заявлением, что "столкнулась со значительным оттоком депозитов в течение короткого периода".

Reuters отмечает, что еще в понедельник регулятор ввел мораторий на движение банковских активов. А поздно вечером во вторник, почти в полночь по киевскому времени, это решение изменили на приказ о закрытии банка.

Интересно, что российский банк упал, несмотря на то, что на него не распространили решение об отключении от системы SWIFT. Ранее ЕС определил семь банков РФ, которые будут отключены от SWIFT.

Подробно о санкционном давлении на Россию – в статье Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции

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