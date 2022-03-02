ЕС наложил санкции на RT и Sputnik

По решению Совета ЕС, в Евросоюзе безотлагательно запрещают работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе 2 марта.

Sputnik и RT (RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish) попадают под запрет "до прекращения агрессии против Украины и до тех пор, когда РФ и ассоциированные с ней медиакомпании прекратят распространение дезинформации и манипуляцию информацией, направленную против ЕС и стран-членов".

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что системная манипуляция информацией и дезинформация использовались Кремлем как инструмент агрессии против Украины.

"Это также существенная и прямая угроза общественному порядку и безопасности ЕС. Сейчас мы делаем важный шаг против манипуляционных операций Путина", - отметил он, напомнив, что ряд пропагандистов еще раньше оказались под санкциями.

Аргументами решения называют то, что эти медиаресурсы прямо или косвенно контролируются чиновниками РФ и играют значительную роль в поддержке вооруженной агрессии против Украины; что Россия системно проводит кампании по дезинформации и извращению фактов для дестабилизации ситуации в соседних странах, ЕС в целом или в отдельных странах-членах.

"В частности, дезинформация и манипуляции систематически направлялись против европейских политических партий, особенно в период выборов, против гражданского общества, гендерных и этнических меньшинств, беженцев и функционирования демократических институтов", - отмечают в тексте.

"Это решение дополняет пакет мер, анонсированных 27 февраля, включающий предоставление оборудования Вооруженным силам Украины через механизм ЕС European Peace Facility, закрытие воздушного пространства и аэропортов ЕС для российских перевозчиков, запрет транзакций с Центральным банком России и отключение отдельных банков от SWIFT", - напоминает пресс-служба.

Напомним, в Евросоюзе уже назвали семь российских банков, которые будут отключены от финансовой системы SWIFT с 10-дневным переходным периодом.

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