Активісти зібрали список компаній, що припинили бізнес у Росії

Громадська організація "Центр протидії корупції" оприлюднила перелік західних компаній, які припинили або припиняють бізнес у Росії.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомив голова правління ГО "Центр протидії корупції".

У списку майже сто різних компаній.

Наприклад, соціальна мережа Twitter забороняє громадянам Росії реєструватися, масові блокування акаунтів у TikTok та каналів у YouTube. Facebook блокує сторінки російських пропагандистських медіа, Instagram масово блокує пропаганду. CEO Rakuten (власники Viber) перерахував $9 млн на допомогу Україні, а акції компанії Yandex виключили з котирувань на Нью-Йоркській біржі.

Автомобілебудівні компанії уходять з російського ринку. Зокрема, Volvo, Chevrolet, Cadillac, Jaguar, Renault, а також автовиробники Volkswagen AG: Volkswagen, Audi, Porsche, Scania.

За даними активістів, BMW закриває заводи та блокує постачання, Ford закриває всі магазини, General Motors зупиняє експорт, Harley Davidson - припинення постачання. Mitsubishi розпускає 141 співробітника сервісного центру, а Toyota - 2600 своїх співробітників.

Це ж стосується і техніки. Компанія AMD заборонила постачання мікрочіпів та незабаром забороне постачання відеокарт. Intel також забороняє постачання мікрочіпів. Компанії Dell та Ericsson виходять з російського ринку. HP забороняє експортувати в РФ ноутбуки, а Nintendo заборонила покупки у рублях.

Транснаціональна нафтогазова компанія British Petrolium виводить 20% акцій з Роснафти, а Exxon Mobil відкликає всіх фахівців з нафтових компаній Росії.

Нагадаємо, Airbus зупиняє поставки запчастин до Росії.

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