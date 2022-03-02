Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Активісти зібрали список компаній, що припинили бізнес у Росії

Середа, 2 березня 2022, 15:35

Громадська організація "Центр протидії корупції" оприлюднила перелік західних компаній, які припинили або припиняють бізнес у Росії. 

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомив голова правління ГО "Центр протидії корупції".

У списку майже сто різних компаній.

Наприклад, соціальна мережа Twitter забороняє громадянам Росії реєструватися, масові блокування акаунтів у TikTok та каналів у YouTube. Facebook блокує сторінки російських пропагандистських медіа, Instagram масово блокує пропаганду. CEO Rakuten (власники Viber) перерахував $9 млн на допомогу Україні, а акції компанії Yandex виключили з котирувань на Нью-Йоркській біржі. 

Автомобілебудівні компанії уходять з російського ринку. Зокрема, Volvo, Chevrolet, Cadillac, Jaguar, Renault, а також автовиробники Volkswagen AG: Volkswagen, Audi, Porsche, Scania. 

За даними активістів, BMW закриває заводи та блокує постачання, Ford закриває всі магазини, General Motors зупиняє експорт, Harley Davidson - припинення постачання. Mitsubishi розпускає 141 співробітника сервісного центру, а Toyota - 2600 своїх співробітників.

Це ж стосується і техніки. Компанія AMD заборонила постачання мікрочіпів та незабаром забороне постачання відеокарт. Intel також забороняє постачання мікрочіпів. Компанії Dell та Ericsson виходять з російського ринку. HP забороняє експортувати в РФ ноутбуки, а Nintendo заборонила покупки у рублях.

Транснаціональна нафтогазова компанія British Petrolium виводить 20% акцій з Роснафти, а Exxon Mobil відкликає всіх фахівців з нафтових компаній Росії.

Нагадаємо, Airbus зупиняє поставки запчастин до Росії.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції

Статті

Текст рішення ООН про агресію РФ проти України. Коментований переклад

Такої одностайності у рішеннях Генасамблеї ООН стосовно триваючих збройних конфліктів у світі – напевно, не було ще ніколи.
2 березня 2022

Історія програних Росією війн каже: не списуйте з рахунків Україну!

Те, що відбувається в Україні, — це насправді війна за Європу та цінності, на яких заснована західна цивілізація.
2 березня 2022 — Ярослав Курфюрст, МЗС Чехії

Примусове вторгнення: що змінює участь військ Білорусі на боці РФ

Наскільки вагомою може стати військова підтримка Білоруссю агресії проти України? І для кого вона матиме більше негативних наслідків – для Києва чи для режиму Лукашенка?
2 березня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда