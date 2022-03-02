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Активисты собрали список компаний, прекративших бизнес в России

Среда, 2 марта 2022, 15:35

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" обнародовала перечень западных компаний, прекративших или прекращающих бизнес в России.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщил глава правления ОО "Центр противодействия коррупции".

В списке почти сто разных компаний.

К примеру, социальная сеть Twitter запрещает гражданам России регистрироваться, массовые блокировки аккаунтов в TikTok и каналов в YouTube. Facebook блокирует страницы российских пропагандистских медиа, Instagram массово блокирует пропаганду. CEO Rakuten (владельцы Viber) перечислил $9 млн в помощь Украине, а акции компании Yandex исключили из котировок на Нью-Йоркской бирже.

Автомобилестроительные компании уходят с российского рынка. В частности, Volvo, Chevrolet, Cadillac, Jaguar, Renault, а также автопроизводители Volkswagen AG: Volkswagen, Audi, Porsche, Scania.

По данным активистов, BMW закрывает заводы и блокирует поставки, Ford закрывает все магазины, General Motors останавливает экспорт, Harley Davidson – прекращение поставок. Mitsubishi распускает 141 сотрудника сервисного центра, а Toyota – 2600 своих сотрудников.

То же касается и техники. Компания AMD запретила поставки микрочипов и вскоре запретит поставки видеокарт. Intel также запрещает поставки микрочипов. Компании Dell и Ericsson выходят с российского рынка. HP запрещает экспортировать в РФ ноутбуки, а Nintendo запретило покупки в рублях.

Транснациональная нефтегазовая компания British Petrolium выводит 20% акций из Роснефти, а Exxon Mobil отзывает всех специалистов по нефтяным компаниям России.

Напомним, Airbus останавливает поставки запчастей в Россию.

"Европейская правда" пояснила в новом видео, как будут работать санкции против России.

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