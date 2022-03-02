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Країни Балтії можуть закрити свої порти для суден РФ, не чекаючи рішення ЄС

Середа, 2 березня 2022, 17:27

Три країни Балтії можуть заборонити російським суднам заходити в свої порти, якщо дискусії щодо спільного рішення Європейського Союзу затягнуться.

Про це повідомила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Раніше в середу стало відомо, що уряд Литви планує заборонити суднам, які ходять під російським прапором або мають будь-які інші зв'язки з Росією, її громадянами або компаніями.

Пізніше уряд заявив, що відкладе національне рішення, оскільки Європейська комісія запропонувала ввести заборону на всій території ЄС.

"Якщо будуть довгі обговорення (про заборону в ЄС), то ми б запропонували реалізувати це у координації з (балтійськими) сусідами. Ми домовилися в принципі", - сказала Шимоніте.

Як повідомлялося, країни Європейського союзу розглядають можливість заборони на вхід російських кораблів у порти блоку, маючи на меті посилити морські обмеження після зупинки повітряного руху.

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